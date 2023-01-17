В исполкоме Челнов назвали самые крупные стройки 2022 года

В исполкоме Набережных Челнов озвучили самые крупные промышленные объекты, введенные в 2022 году, а также стройки, которые стартовали в прошлом году и будут продолжены в 2023-м. По оценке года, предварительный объем строительно-монтажных работ по крупным и средним предприятиям составил 24 млрд рублей, доложил на аппаратном совещании замруководителя исполкома Айрат Ганиев.

«Несмотря на изменения рыночной конъюнктуры, в городе продолжалась реализация инвестиционных проектов, строительство объектов в рамках федеральных и республиканских программ, многоквартирного жилья, а также строительство, капитальный ремонт и благоустройство социально значимых для города объектов», — отметил спикер.

За 2022 год выдано 437 разрешений на строительство. Наибольшая доля выданных разрешений приходится на промышленные объекты и производственно-складские помещения — 44%, многоквартирное жилье — 29%, торгово-офисные помещения — 7% и на прочие объекты — 20%.

Самыми крупными стройками стали завод штампованных изделий по изготовлению корпусов для стиральных машин и холодильников ООО «Хайер Индастри РУС», корпус по производству запчастей для бронетехники ООО «Кондиционер», склад дозревания и хранения сыра «Агросила-Молоко», завод по изготовлению крепежных изделий ПЗМ «Айрон», многоярусный автоматизированный склад для хранения гофротары Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С.П. Титова.

В то же время начато строительство производственного корпуса завода по производству сильфонных компенсаторов научно-производственного предприятия «Хортум», автопроизводственно-промышленных объектов ООО «РТЛ»; цеха мелкоштучных изделий, брусчатки ООО «Брусчатка», а также производственного корпуса ООО «Техностройинжиниринг», где производят модифицированный крахмал.

«Челны-Бройлер» начал строительство предприятия по убою птицы производительностью 10,5 тыс. голов в час, в научно-техническом центре ПАО «КАМАЗ» появятся производственные корпуса. Цеха по производству стеновых блоков из газобетона возводит также ООО «Ячеистый бетон». А ИП Чернов строит производственный корпус по разработке блочных генераторов.