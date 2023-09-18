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В исполкоме Челнов назвали дату окончания дачного сезона
В Набережных Челнах 30 сентября завершится перевозка пассажиров в сады и огороды. Такую дату назвали «Татар-информу» в исполкоме Автограда.
«С 1 мая по 30 сентября в Набережных Челнах были организованы перевозки челнинцев-дачников в сады-огороды. Проезд осуществляется с предоставлением всех предусмотренных льгот. Набережные Челны — единственный город в республике, где из городского бюджета выделяется 20 млн рублей на перевозки в сады-огороды», — сообщили в исполнительном комитете города.
В этом году перевозки осуществлялись по 38 маршрутам, они охватывают 85 садоводческих обществ. Общее количество перевезенных пассажиров станет известно после окончания дачного сезона.
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