В исполкоме Челнов назвали дату окончания дачного сезона

В Набережных Челнах 30 сентября завершится перевозка пассажиров в сады и огороды. Такую дату назвали «Татар-информу» в исполкоме Автограда.

«С 1 мая по 30 сентября в Набережных Челнах были организованы перевозки челнинцев-дачников в сады-огороды. Проезд осуществляется с предоставлением всех предусмотренных льгот. Набережные Челны — единственный город в республике, где из городского бюджета выделяется 20 млн рублей на перевозки в сады-огороды», — сообщили в исполнительном комитете города.

В этом году перевозки осуществлялись по 38 маршрутам, они охватывают 85 садоводческих обществ. Общее количество перевезенных пассажиров станет известно после окончания дачного сезона.