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Политика 12 августа 2024 14:33

В исполкоме Альметьевска произошли две кадровые перестановки

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На общегородской планерке в Альметьевске объявлено о двух новых кадровых назначениях. Провел совещание глава района Тимур Нагуманов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, должность замруководителя исполкома по цифровому развитию с 9 августа занял Ильнур Фасхутдинов. Ранее он возглавлял Управление по делам детей и молодежи Альметьевского района.

Кроме того, начальником отдела муниципального заказа Управления экономики и промышленности исполкома АМР стал Раиль Каюмов. До этого он работал в управлении в качестве главного специалиста отдела.

#назначения #альметьевский район
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