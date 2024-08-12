В исполкоме Альметьевска произошли две кадровые перестановки

На общегородской планерке в Альметьевске объявлено о двух новых кадровых назначениях. Провел совещание глава района Тимур Нагуманов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, должность замруководителя исполкома по цифровому развитию с 9 августа занял Ильнур Фасхутдинов. Ранее он возглавлял Управление по делам детей и молодежи Альметьевского района.

Кроме того, начальником отдела муниципального заказа Управления экономики и промышленности исполкома АМР стал Раиль Каюмов. До этого он работал в управлении в качестве главного специалиста отдела.