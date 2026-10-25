В Испании умер фотохудожник из Татарстана Фарит Губаев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Испании после болезни умер известный фотохудожник Фарит Губаев. Ему было 75 лет.

Губаев окончил отделение журналистики Казанского государственного университета. Почти 40 лет он посвятил работе в прессе и фотографии. Фотограф сотрудничал с республиканскими газетами и журналами, более 10 лет работал в «Вечерней Казани». В 1990-е годы он сотрудничал с московской центральной газетой «Россия» и журналом «Обозреватель», а в конце десятилетия вернулся в Казань.

В 1968 году Губаев вступил в городской фотоклуб «Волга», а в начале 1970-х стал одним из основателей казанской фотогруппы «ТАСМА». Ее работы получили признание в России и за рубежом. Сформировавшееся направление искусствоведы впоследствии назвали казанской школой фотографии.

Работы Губаева выставляли на республиканских, всесоюзных и международных выставках. Фотограф провел 20 персональных выставок в Казани, Москве, Ленинграде, Вильнюсе, Риге, Таллине, Париже, Амстердаме, Вашингтоне и Нью-Йорке. За годы творческой деятельности он побывал во Франции, Нидерландах, Швейцарии, Австрии, Польше и Канаде, а также во многих регионах России.

В 1994 году Губаев участвовал в подготовке фотоальбома «Россия. Столетняя история в фотографиях», который выпустили в Нью-Йорке, а позднее переиздали в 10 странах. Он также был автором и составителем нескольких фотоальбомов, среди которых «Советский Татарстан», «Татарстан – портрет современника», «Изге Болгар – Священный Болгар», «Казань – Париж» и «Победа. Одна на всех».

Фотограф получил грант Министерства культуры России за проект «Ищу женщину». Одной из главных тем его творчества стал Сабантуй, который Губаев снимал более 30 лет.

В 2022 году вышел первый персональный альбом фотографа «Искусство присутствия». В него вошли более 200 работ, созданных за полвека творческой деятельности.

В 2023 году Губаева выдвинули на соискание Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая за цикл работ в области художественной фотографии, посвященных республике. В него вошли фотоальбомы «Татарстан. Портрет современника», «Елабуга тысячелетняя», «Призвание», «Татарстан. Наедине с Родиной», а также проекты о Казани, Минтимере Шаймиеве, Победе и культурных связях Казани и Парижа.

Одной из известных работ Губаева стал черно-белый портрет первого Президента Татарстана, Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. В интервью «Татар-информу» фотограф рассказывал, что во время съемки в Казанском Кремле решил отказаться от студийного освещения и работать при естественном свете.

В результате один из лучших кадров получился в короткую паузу, когда Шаймиев задумался, пока его личный фотограф настраивал камеру. Позже, увидев снимок, Шаймиев признался, что ждал такого портрета 20 лет.