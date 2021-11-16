В Испании началась вторая фаза испытаний новой вакцины от коронавируса

Вторая фаза клинических испытаний новой вакцины от коронавируса Covid-19 началась в Испании. Об этом сообщил Премьер-министр королевства Педро Санчес, передает российский оперативный штаб.

Местный препарат для вакцинации против Covid-19 получил название Hipra.

Санчес отметил, что в исследовании, которое пройдет в десяти больничных комплексах, примут участие тысяча добровольцев. Для испытаний Правительство Испании выделит 15 млн евро.

Ранее испанский Премьер заявил, что привить 70% граждан для достижения коллективного иммунитета будет недостаточно из-за появления дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2.