В исламских учебных заведениях Татарстана стартовала приемная кампания

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В медресе и исламских вузах Татарстана началась приемная кампания 2025 года. Желающие получить мусульманское религиозное образование на территории республики могут выбирать из восьми медресе и трех высших учебных заведений. Это Российский исламский институт, Казанский исламский университет и Болгарская исламская академия, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В текущем году мусульманские учебные заведения Татарстана готовы принять на дневное обучение более 400 студентов, на заочное и очно-заочное – 750. Приемные комиссии консультируют абитуриентов по телефону на татарском и русском языках в рабочее время с понедельника по пятницу. Сроки приема документов и начала вступительных испытаний в муфтияте советуют уточнять у ответственных секретарей приемных комиссий конкретных образовательных учреждений.

К данному моменту в республике создана многоступенчатая система мусульманского религиозного образования. Основы ислама можно изучить на начальной ступени образования – речь идет о примечетских курсах. Среднее профессиональное религиозное образование дают медресе, высшее – Российский исламский институт и Казанский исламский университет (бакалавриат и магистратура). Докторскую степень можно получить в Болгарской исламской академии (магистратура и докторантура).

В татарстанских медресе студенты обучаются по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». Выпускникам медресе присваиваются такие квалификации, как «Имам-хатыб», «Преподаватель основ ислама» и «Преподаватель исламских наук и арабского языка». Выпускники медресе «Мухаммадия» также получают квалификацию «Переводчик арабского языка».

Казанский исламский университет готовит как специалистов с высшим религиозным образованием (бакалавр исламских наук и бакалавр коранических наук), так и, в заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий, специалистов со средним профессиональным религиозным образованием («Имам-хатыб» и «Преподаватель основ ислама»).

Российский исламский институт обучает студентов по направлениям «Теология» (возможно дистанционное обучение), «Лингвистика» и «Журналистика». С 2024 года осуществляется набор аспирантов по направлению «Историческая теология».

Болгарская исламская академия готовит религиозных деятелей и ученых-богословов, призванных стать частью интеллектуального ядра отечественного ислама. Это направления «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» на уровне магистратуры или докторантуры и «Теология». После успешного завершения обучения выпускник получает степень магистра или доктора исламских наук.

Более подробную информацию о датах и правилах приема, а также о вступительных испытаниях можно узнать на сайте magarifrt.ru.