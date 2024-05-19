«В исламе нет понятия поминок как такового»: хазрат о суевериях про похороны

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов об исламе под названием «Чай с хазратом». В них имам-хатыб мечети «Ирек» Тимур хазрат Камаев комментирует по нашей просьбе то, что больше всего интересует сегодня верующих, и не только верующих, – вопросы простые и сложные, актуальные и вечные. В этот раз мы поговорили на тему «Похороны и связанные с ними суеверия».

– Нужно ли закрывать зеркала и фотографии в доме, где умер человек?

– Нет, это суеверие. Никакой основы в шариате для этого нет.

– Нужно ли держать дверь в доме открытой, если внутри него находится покойник?

– Тоже из разряда суеверий. Дверь можно закрыть или открыть, никакой проблемы в этом нет. Если на улице зима и мы будем держать дверь открытой, думаю, будет не очень приятно как умершему человеку, так и живым.

– Нужно ли закапывать с покойником его вставную челюсть?

– Здесь мы можем выбрать. Можно и оставить, просто что вы с ней будете делать?

В ряде мусульманских стран принято именно в эти дни, то есть на 3, 7, 40-й, собираться, чтобы рассказать гостям о религии, почитать Коран, совершить дуа и вспомнить умершего Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– На какие дни после смерти нужно совершать поминки?

– Понятия поминок в исламе как такового нет. Надо всегда [а не только на поминках] помнить о своих умерших родственниках, постоянно делать за них дуа, читать Коран.

Но так как в Коране часто упоминаются такие числа, как 3, 7, 40, то в ряде мусульманских стран принято именно в эти дни, то есть на 3, 7, 40-й, собираться, чтобы рассказать гостям о религии, почитать Коран, совершить дуа и вспомнить умершего. С этой целью принято собираться на эти дни и в наших краях.

Но это не является обязательным фактором. То есть если человек соберет родственников на 4-й день, ничего плохого в этом не будет. Если он вообще не соберет их в эти дни, тоже не будет ничего плохого. В то же время это один из способов распространения религии в наших краях, потому что в этом случае зовут хазрата, сажают его на почетное место, чтобы он рассказал вагаз, дают гостям возможность вкусно поесть, еще и садака вручат и отправят домой с гостинцами. Так что ничего плохого в этом нет.

– А поминки в годовщину смерти обязательны?

– Тоже нет.

– Покойника обязательно похоронить чем быстрее, тем лучше?

– Спешить с похоронами является желательным действием. Потому что пророк (с.а.в.) призывал к тому, чтобы мы быстрее хоронили своих умерших.

– А если требуется вскрытие?

– В этом случае мы вынуждены отложить похороны.

Спешить с похоронами является желательным действием. Потому что пророк (с.а.в.) призывал к тому, чтобы мы быстрее хоронили своих умерших Фото: © «Татар-информ»

– Запрещено ли посещение кладбищ беременным женщинам?

– Запрета на посещение кладбищ для женщин нет, неважно, беременные они или нет. Единственное, в момент похорон, когда мужчины собрались и провожают умершего в последний путь, женщинам не следует ходить на кладбище. Потому что здесь и вопрос смешения полов, и то, что женщины больше отдаются чувствам, могут начать плакать, рыдать, орать, вплоть до попыток спрыгнуть в могилу.

После того как похороны завершатся и мужчины уйдут, женщины могут спокойно навестить умершего, так же помолиться за него, почитать Коран.

– В доме, где умер мусульманин, три дня не готовят — верно ли это?

– Этот вопрос больше о том, что люди должны помогать друг другу. То есть для того, чтобы как-то облегчить участь людей, у которых умер родственник, по исламу принято им помогать. Готовить для них еду, например. Когда собираются на тот же 3-й день, у людей ведь и так горе, и надо постараться облегчить их ситуацию, в том числе помочь с приготовлением угощения.

– Допускается ли памятник на могиле?

– Здесь надо понимать, что камень, который устанавливается над могилой, не должен быть статуей. И желательно, чтобы на нем не было изображений и фотографий людей и животных.

Камень, который устанавливается над могилой, не должен быть статуей. И желательно, чтобы на нем не было изображений и фотографий людей и животных Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– А что можно нанести?

– Обычно пишут имя умершего, даты рождения и смерти. Можно написать какие-то назидательные слова, напоминающие о следующей жизни, аяты из Корана. Некоторые пишут стихи.

– Говорят, что если умерший человек снится, значит, ты что-то делаешь не так.

– Сны – отдельная большая тема. Давайте посвятим ей отдельный выпуск.

– Какие еще есть суеверия, связанные с похоронами, которые вы отметили бы?

– Очень часто приносят много венков и цветов. Надо понимать, что никакой пользы умершему от них нет, поэтому не стоит на это тратиться. Лучше потратить эти деньги с пользой для нуждающихся или мечети.

В некоторых краях умершему приносят еду, ставят какие-то напитки. После того, как человек умер, связь с этим миром у него прекращается, и, опять же, никакой пользы пища или вода ему не принесет. Так что этого делать тоже не следует.

Очень часто приносят много венков и цветов. Надо понимать, что никакой пользы умершему от них нет, поэтому не стоит на это тратиться. Лучше потратить эти деньги с пользой для нуждающихся или мечети Фото: © Салават Каалетдинов / «Татар-информ»

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Тимур хазрат даст на них подробные ответы, и мы опубликуем их в следующих подкастах на сайте «Татар-информа».

Тимур хазрат Камаев – имам-хатыб казанской мечети «Ирек», Коран-хафиз.

Родился в 1993 году в Азнакаево. Окончил геологический факультет КФУ с красным дипломом по специальности «геофизика». Параллельно учился в казанском медресе «Мухаммадия». Окончил трехлетние курсы Коран-хафизов в Стамбуле.