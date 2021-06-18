В Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup примут участие около 300 атлетов из Татарстана

В соревновании Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup примут участие около 300 спортсменов из Татарстана. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор и партнер компании Ironstar Андрей Кавун.

«Татарстан в соревнованиях стоит на втором месте [по количеству участников] после Москвы. Около 20% из всей массы участников будут из городов РТ. Это 300 атлетов, которые примут участие в Ironstar», — сказал Кавун.

Около 500 участников приехало из Москвы, 150 из Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Большое количество участников приехало из Свердловской области.

К слову, в соревнованиях на «полужелезной» и олимпийской дистанциях Ironstar женщины и мужчины участвуют вместе.

«У нас около 70% мужчин и 30% женщин. Этот процент растет год от года, и триатлон становится доступнее. Мы уже превышаем мировую статистику с точки зрения участия женщин в наших стартах», — отметил спикер.

Спортсменки, которые не принимают участия в основном триатлонном старте, будут участвовать в забеге Ironlady.