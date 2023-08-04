В Иркутской области в реке Чечуй нашли тела пропавших две недели назад мужчины и женщины

В Иркутской области 15 июля супружеская пара и их 5-летний внук отправились на рыбалку и пропали, сообщает РИА Новости.

Вернуться они должны были 17 июля, но на связь не вышли. На месте были развернуты поисковые работы.

В результате поисков спасателям удалось найти перевернувшуюся моторную лодку и личные вещи пропавших.

Сегодня в реке Чечуй в Киренском районе были обнаружены тела мужчины и женщины. Прибывшие на место полицейские и следователи этот факт агентству подтвердили.