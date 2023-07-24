Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Иркутской области в 10-летнего мальчика ударила молния, когда он мылся в бане
В Нижнеудинском районе Иркутской области ребенок пострадал от удара молнии, когда мылся в бане, сообщают в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел накануне вечером в городе Нижнеудинске во время сильного дождя. По предварительной информации, четвероклассник со старшим братом мылся в бане. В момент, когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшись, он обнаружил мальчика с ожогами, после чего школьника госпитализировали.
«По одной из версий, ребенок получил травмы в результате попадания молнии. По данному факту полицейскими во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводится всесторонняя проверка», – указано в сообщении.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа