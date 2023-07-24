В Иркутской области в 10-летнего мальчика ударила молния, когда он мылся в бане

В Нижнеудинском районе Иркутской области ребенок пострадал от удара молнии, когда мылся в бане, сообщают в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел накануне вечером в городе Нижнеудинске во время сильного дождя. По предварительной информации, четвероклассник со старшим братом мылся в бане. В момент, когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшись, он обнаружил мальчика с ожогами, после чего школьника госпитализировали.

«По одной из версий, ребенок получил травмы в результате попадания молнии. По данному факту полицейскими во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводится всесторонняя проверка», – указано в сообщении.