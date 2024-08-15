На земле разрушений нет, самолет упал в безлюдной местности. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.
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В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
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В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что экипаж успешно катапультировался.
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