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Происшествия 15 августа 2024 18:56

В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

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В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что экипаж успешно катапультировался.

«15 августа 2024 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет», – заявили в оборонном ведомстве.

На земле разрушений нет, самолет упал в безлюдной местности. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность.

#Минобороны
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