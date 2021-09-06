В Иркутской области произошло землетрясение на 3-4 балла

Землетрясение магнитудой 7,6 (3-4 балла), произошло в Бурятии в 10:47 (по московскому времени) близи поселка Орлик и ощущалось в Иркутске. Об этом рассказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева, передает РИА Новости.

«В Иркутске землетрясение ощущалось. Его магнитуда составила 3-4 балла», — сообщила Кобелева.

По данным регионального ГУМЧС, в Иркутске разрушений не зафиксировано. Никто из жителей не обращался в экстренные службы.