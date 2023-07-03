В Иркутской области при очистке цистерны из-под бензина на АЗС погибли два человека

В Иркутской области директор автозаправочной станции и его сожительница погибли при проведении работ по очистке цистерны для бензина. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«2 июля на одной из автозаправочных станций города Тайшет Иркутской области при проведении работ по очистке цистерны (резервуара) из-под бензина погибли 42-летний директор предприятия и его 35-летняя сожительница», – указано в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.