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В Иркутской области при очистке цистерны из-под бензина на АЗС погибли два человека
В Иркутской области директор автозаправочной станции и его сожительница погибли при проведении работ по очистке цистерны для бензина. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
«2 июля на одной из автозаправочных станций города Тайшет Иркутской области при проведении работ по очистке цистерны (резервуара) из-под бензина погибли 42-летний директор предприятия и его 35-летняя сожительница», – указано в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.
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