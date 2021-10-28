В Иркутской области предложили продлить ограничения после нерабочих дней

Из-за подъема заболеваемости Covid-19 в Иркутской области могут быть ужесточены антиковидные ограничения. В частности, предлагается сократить часы работы общепита и продлить ограничения после периода нерабочих дней. Инициатива принадлежит Управлению Роспотребнадзора по региону, сообщает ТАСС.

«Это предложения, которые мы внесли в адрес губернатора, и ждем, что все-таки будет принят положительный ответ, — заявила замруководителя ведомства Наталья Поталицина на заседании заксобрания области. — <...> Мы предлагаем вести запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий до стабилизации ситуации, а не по 7 ноября. Ввести ограничение на оказание услуг общественного питания: установить период с 20.00 до 23.00 для оказания услуг только в виде обслуживания навынос, осуществления доставки заказов».

Таким образом, кафе и рестораны региона смогут принимать посетителей с 6 утра до восьми вечера. Сейчас им разрешено работать до 23.00.

Помимо этого, Роспотребнадзор по Иркутской области предложил отправить на удаленку и самоизоляцию жителей от 60 лет, не привитых от коронавируса. В настоящее время здесь уже введена обязательная вакцинация для этой категории граждан, а также медиков, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сфер услуг и туризма. С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 120 тыс. зараженных коронавирусом. Сейчас в больницах находится 4 681 человек.

Напомним, что для борьбы с пандемией по стране с 30 октября по указу Президента РФ Владимира Путина вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. В ряде регионов, где наблюдается сложная обстановка по коронавирусу, ограничения уже вступили в силу.