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Происшествия 16 июня 2025 12:13

В Иркутской области 13-летний мотоциклист сбил двух девочек, одна из них погибла

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В Иркутской области 13-летний мотоциклист сбил двух 16-летних девочек-пешеходов, которые переходили дорогу в запрещенном месте. ДТП произошло около полуночи в поселке железнодорожной станции Шуба Тулунского района.

В результате ДТП одна из школьниц погибла на месте, вторая находится в больнице.

По факту ДТП проводится проверка. Напомним, что за передачу управления транспортным средством подростку, не имеющему водительских прав, предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. Также информация о нахождении подростков на улице в период действия комендантского часа направлена в отделение по делам несовершеннолетних.

#ДТП жертвы
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