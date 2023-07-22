В Иркутске аннулировали брак после смены пола одним из супругов

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Октябрьский районный суд Иркутска по иску прокуратуры признал недействительным брак между супругами, один из которых сменил пол. Об этом сообщает ЗАГС Иркутской области.

В сообщении утверждается, что «данное решение суда стало первым в Российской Федерации и создало прецедент». Однако это не первый такой вердикт: еще в марте текущего года Центральный районный суд Тюмени аннулировал брак между супругами, один из которых сменил пол.

При этом 20 июля руководитель Службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов на пресс-конференции рассказал о случае аннулирования брака.

«В прошлом году у нас заключили брак мужчина и женщина, а через два дня новоявленный муж пришел менять пол. Мы обратились в прокуратуру и в суд, брак был признан недействительным», — цитирует пересказ истории чиновником иркутская газета «Областная».

Стоит отметить, что и в более раннем случае, имевшем место в Тюмени, решение о смене пола принял муж. Там прокуратура, настаивая на разводе супругов, ссылалась на Семейный кодекс РФ. Как обосновывала свои требования прокуратура в иркутском суде, не сообщается.

Государственная Дума приняла закон о запрете смены пола без медицинских показаний 14 июля. Теперь его должен подписать Президент РФ Владимир Путин.

Министерство здравоохранения РФ предлагало доработать документ, чтобы «учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания». Газета «Коммерсантъ» даже писала, что законопроект может быть отправлен на дополнительное согласование, но этого не произошло.