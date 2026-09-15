В «Ирбисе» оценили подготовку команды к старту чемпионата России по флорболу

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казанский флорбольный клуб «Ирбис» 20 сентября проводит первый домашний матч в Высшей лиге. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«При поддержке руководства республики были выделены дополнительные средства на то, чтобы привлечь профессиональных игроков из других команд, и поэтому мы очень надеемся и ждем побед от нашего клуба», - говорит Садриев.

Для того, чтобы попасть в Высшую Лигу, «Ирбису» пришлось пройти непростой путь и стать чемпионами в Первой Лиге. Теперь, с переходом на следующий уровень, команде открывается новый ряд задач, от решения которых зависит их дальнейший успех в Лиге.

В первую очередь, это касается усиления состава. Клуб провел большую трансферную политику – подписал 10 новых игроков. Руководство клуба делает акцент на воспитании своей молодежки. А в этом претендует на победу в плей-офф. Поэтому команде потребовалось усиление.

«Во-первых, опытные спортсмены дадут нам возможность конкурировать за самые высокие места. Во-вторых, мы будем использовать их для того, чтобы наши юные спортсмены могли перенимать опыт», - сообщил исполнительный директор «Ирбиса» Булат Габдрахманов.

По итогам прошедшей предсезонки главный тренер Александр Каргин заявил, что все тренировочные циклы были пройдены, в том числе и предсезонные сборы с участием всей команды, включая новичков.

«Сейчас такая сложная задача в команде – это притирка. Здесь больше стоит передо мной задача их сыграть, найти взаимопонимание, связки», - рассказал Александр Каргин.

Цель на сезон у команды довольно амбициозная. Руководство клуба рассчитывает, что «Ирбис» войдет в топ-4 по итогам регулярного чемпионата, выйдет в плей-офф и поборется за место в финале. А там уже и за золото можно будет побороться.

«В финале мы покажем, что флорбольный Татарстан – очень сильный», - подчеркнул Булат Габдрахманов.

Напомним, что в первом матче «Ирбис» сыграет против «Барракуды» из Северодвинска. Игра пройдет в Казани в СК «Бустан» 20 сентября в 15:00.



Автор: Карина Ямалетдинова