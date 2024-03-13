В Иране во время фестиваля огня погибли 26 человек

В Иране в результате празднования фестиваля огня погибли 26 человек, сообщает ТАСС. Еще боее 4 тысяч человек пострадали.

По данным агентства, в период праздников около 1,4 тысячи станций скорой помощи были переведены в режим повышенной готовности. Так, только в Тегеране за сутки поступило более 1,8 тыс. звонкой о пожарной безопасности, 2 человека погибли.

Преимущественно граждане получают ожоги во время прыжкой через костер и из-за ненадлежащего использования пиротехники.

Ежегодно в последнюю среду в преддверии наступления 21 марта иранского Нового года — Ноуруза — во всей исламской республике отмечается один из древнейших праздников Чахаршанбе-Сури, или «Красная среда». Миллионы иранцев выходят на улицы городов и деревень и разжигают костры, через которые прыгают всю ночь.