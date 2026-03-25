В Иране сообщили, что от обстрелов США пострадало порядка 600 школ

В Иране сообщили о повреждении порядка 600 школ от ударов Израиля и США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.

«600 школ получили повреждения, больше всего пострадала школа в Минабе», – сказал Коливанд в телеэфире.

Напомним, что удар по школе для девочек в Минабе был нанесен в первый день конфликта. Число пострадавших составило порядка 95 человек, а 175 человек, в основном дети, погибли.