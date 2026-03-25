news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 марта 2026 14:31

В Иране сообщили, что от обстрелов США пострадало порядка 600 школ

Читайте нас в
Телеграм

В Иране сообщили о повреждении порядка 600 школ от ударов Израиля и США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.

«600 школ получили повреждения, больше всего пострадала школа в Минабе», – сказал Коливанд в телеэфире.

Напомним, что удар по школе для девочек в Минабе был нанесен в первый день конфликта. Число пострадавших составило порядка 95 человек, а 175 человек, в основном дети, погибли.

#сша и иран #Израиль #погибли дети
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров