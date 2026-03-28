В Иране снизили минимальный возраст для службы в армии до 12 лет

Власти Ирана приняли решение о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 12 лет. Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рахим Надали, согласно Al Arabiya. Он призвал подростков 12–13 лет добровольно поступать на военную службу, сообщает «Ъ».

По данным телеканала, детей будут привлекать к разведывательным и оперативным патрулям, к работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для войск, уходу за ранеными военнослужащими и другим видам деятельности. Программа призыва школьников получила название «Для иранцев».

Al Arabiya отмечает, что данное решение противоречит международным обязательствам Ирана, запрещающим использование детей в военных операциях.