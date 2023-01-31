В Иране смогли установить производителя дронов, атаковавших завод в Исфахане

Силы безопасности Ирана смогли установить производителя беспилотников, которые атаковали объект Минобороны в городе Исфахан. Об этом источники, близкие к Высшему совету нацбезопасности республики, рассказали агентству ISNA.

«Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации, их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель», – сказано в сообщении.

При этом название конкретной организации не приводится, передает РИА Новости.

В ночь на воскресенье в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позднее стало известно, что на один из заводов Минобороны совершена неудачная атака с использованием квадракоптера.

Телеканал Al Arabiya позднее сообщал, что к удару причастны ВВС США, а также «еще одна страна».