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Ру Тат
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Политика
31 января 2023  20:18

В Иране смогли установить производителя дронов, атаковавших завод в Исфахане

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Силы безопасности Ирана смогли установить производителя беспилотников, которые атаковали объект Минобороны в городе Исфахан. Об этом источники, близкие к Высшему совету нацбезопасности республики, рассказали агентству ISNA.  

«Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации, их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель», – сказано в сообщении.

При этом название конкретной организации не приводится, передает РИА Новости.  

В ночь на воскресенье в городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позднее стало известно, что на один из заводов Минобороны совершена неудачная атака с использованием квадракоптера.

Телеканал Al Arabiya позднее сообщал, что к удару причастны ВВС США, а также «еще одна страна».

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