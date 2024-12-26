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Общество 26 декабря 2024 07:50

В Иране самолет, которым впервые управляла женщина, успешно сел в аэропорту

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Самолет рейса «Иран Бану» успешно приземлился в международном аэропорту Шахид Хашеминежад в Мешхеде. Посадка прошла в воскресенье 22 декабря. Интересно, что это был первый самолет, которым управляла женщина. Причем пассажирами данного воздушного судна тоже были только представительницы прекрасного пола, пишет иранское госагентство IRNA.

«Самолет рейса «Иран Бану» в воскресенье приземлился в международном аэропорту Хашеминежад в Мешхеде», - говорится в сообщении.

Уточняется, что «Иран Бану» с персидского языка переводится, как «Госпожа Иран». Также сообщается, что на борту находилось 110 иранских женщин, а первой женщиной-пилотом в Иране стала Шахрзад Шамс.

#пилот #женщина #Иран #самолет #аэропорт
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