В Иране растет поддержка идеи ядерного сдерживания на фоне угроз со стороны США

Отсутствие у Ирана эффективного механизма сдерживания, включая ядерный фактор, делает страну уязвимой перед внешними угрозами. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова члена президиума иранского парламента Ахмада Надери. По его словам, концепция ядерного сдерживания получает все больше сторонников в исламской республике, особенно с учетом постоянных угроз со стороны Соединенных Штатов.

«Независимо от того, кто занимает пост президента США, диалог с Ираном всегда сопровождается демонстрацией военного давления. Военный вариант решения разногласий с нашей страной у них всегда на столе», – подчеркнул Надери.

Он напомнил, что и в прошлом, и сейчас иранская сторона сталкивается с жесткой риторикой из Вашингтона. Недавние заявления Дональда Трампа, пригрозившего Ирану «невиданными ранее бомбардировками», только усилили озабоченность иранских политиков. В ответ на письмо президента США нынешний Президент Ирана Масуд Пезешкиан отказал в проведении прямых переговоров по ядерной программе, отметив, что диалог возможен только через посредников.

Надери отметил, что опыт переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и последующий односторонний выход США из соглашения показали, что «дипломатия без подкрепления силой не способна гарантировать стабильную безопасность».

«Эта точка зрения не всеми воспринимается однозначно. Некоторые до сих пор подвержены антиядерной пропаганде или опасаются международной реакции. Однако на фоне растущих внешних угроз и наблюдаемого эффекта ядерного сдерживания в других странах всё больше иранцев поддерживают развитие подобной стратегии», – подчеркнул парламентарий.