В Иране после массовых акций протеста упразднили полицию нравов

В Иране после массовых акций протеста и прокатившихся по всей стране беспорядков, вызванных гибелью студентки Махсы Амини, упразднили полицию нравов. Об этом заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери, пишет иранская газета Shargh Daily.

«Полиция нравов не имеет никакого отношения к судебной системе, и она была упразднена», — заметил генпрокурор, добавив, что суды при этом продолжат следить за поведением жителей страны.

Монтазери обратил внимание на ситуацию, сложившуюся из-за обязательного ношения женщинами хиджаба, и подчеркнул, что любым действиям судебной системы должны предшествовать действия общества.

Кроме того, генпрокурор упомянул, что 30 ноября состоялось заседание Комиссии по культуре иранского Меджлиса. Его участники обсудили вопрос изменения закона, который обязывает женщин носить хиджаб, отмечает панарабский телеканал Al Arabiya.

В сентябре в городе Секкез на западе Ирана начались массовые протесты. Поводом стала смерть местной уроженки — 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини. Ее задержала полиция нравов из-за неправильно надетого хиджаба. По версии властей, в участке у девушки случился инсульт, после чего она скончалась в больнице.

Протесты распространились на всю страну. Руководство Ирана обвинило в их организации Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию. По данным Совета национальной безопасности, к 3 декабря в результате столкновений погибли более 200 человек. Иранская правозащитная организация Iran Human Rights при этом сообщала о 448 погибших.