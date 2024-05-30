В Йошкар-Оле установят семь статуй котят, которые будут помогать туристам

В Йошкар-Оле сегодня установят семь статуй котят, которые будут указывать на достопримечательности города и каждый имеет свой образ. Они были разработаны учениками местной школы креативных индустрий. Об этом во время пресс-тура для СМИ сообщила «Татар-информу» директор школы Светлана Зверева.

«Всего будет семь йошкиных котят, которые будут установлены в разных местах: музей истории города, на площади республики – Девы Марии и других. Они маленькие, размером в 20 сантиметров, отлиты из бронзы во Владимире. А 3D-модели отрисовали в школе креативных индустрий», – рассказала собеседник.

Также в городе установлены памятники йошкиному коту и йошкиной кошке. По наблюдениям местных экскурсоводов, с которыми удалось пообщаться корреспонденту «Татар-информа», чаще всего туристы, подходя к монументам, спрашивают, где их котята.