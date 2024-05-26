В инвестдекларацию Татарстана включили 9 перспективных ниш для развития

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В инвестиционную декларацию Татарстана до 2030 года включили девять перспективных ниш для инвестразвития республики. Об этом говорится в указе, подписанном Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Среди таких направлений — глубокая переработка зерна; производство сельхозоборудования, в том числе плугов, тракторов, культиваторов, посевных комплексов; телекоммуникационное (сетевое), компьютерное и серверное оборудование; полупроводниковые изделия, в частности микропроцессоры; кибербезопасность и производство синтетических тканей. Также перспективной нишей признано строительство многоквартирных и индивидуальных домов, соцобъектов в разных сферах. Восьмое направление — промышленность строительных материалов: инвестиции в производство цемента, керамической плитки и керамогранита, а девятое — станкоинструментальная промышленность, в которую входят изготовление инструментов, отдельных компонентов станков, подшипников и других.

Также в документе будут указаны три ключевые отрасли экономики Татарстана, которые занимают наибольший удельный вес в структуре ВРП:

— промышленность, в том числе добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства, — более 4,7 трлн рублей по итогам 2023 года;

— строительство — 708 млрд рублей за этот же период;

— сельское хозяйство — 289,2 млрд рублей.