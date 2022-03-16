В интернете появилось видео, куда пропадает сахар и гречка с полок магазинов

В дефиците сахарного песка и круп в магазинах Казани отчасти виноваты покупатели, которые, поддавшись ажиотажу скупают определенные виды товаров тележками сразу после открытия торговых точек. К такому выводу пришли сотрудники службы безопасности одного из магазинов, изучив содержание записи видеокамер, установленных в торговом зале.

На видеозаписи отчетливо видно, как после утреннего открытия магазина к полкам с крупами и сахаром устремляются домохозяйки, которые за считанные минуты скупают весь товар. Не исключено, что под видом покупателей также могут выступать перекупщики, которые в любой кризисной ситуации стараются заработать на ажиотажном спросе товаров длительного хранения. В каком городе снято видео, не уточняется, однако не исключено что такая же ситуация складывается и в Казани.

Как ранее сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, объем покупок сахара в магазинах Татарстана на прошлой неделе увеличился в 16 раз, подсолнечного масла – в 9 раз, гречки – в 5, по соли – в 7 раз. «Именно из-за такого ажиотажного спроса мы иногда наблюдаем пустые полки в городских торговых сетях. На сегодня ситуация стабилизируется, запасы в торговых сетях увеличиваются», – пояснил министр.

Зяббаров заверил, что товары в магазины и распределительные центры поставляются регулярно. «Компании обладают развитой логистической сетью, распределительными центрами и собственным грузовым транспортом для обеспечения бесперебойных поставок. Запасы на распределительных центрах достаточны для удовлетворения спроса. В настоящее время склады дополнительно загружаются ключевыми товарными позициями», – отметил он.