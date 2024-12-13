В интернете появилось первое видео музыкально-образовательного проекта с СалаваTikами

Журнал «Салават купере» представляет новый проект «Изучаю с Салаватиками!» («Салаватиклар белән өйрәнәм!»). Сегодня в интернете вышло первое видео музыкально-образовательного проекта.

«Наши маленькие читатели очень любят группу «СалаваTik». Поют и танцуют вместе с ними, одновременно изучая татарский язык. Мы вместе с редакцией нашего журнала решили создать новый проект на базе «СалаваTik»ов, который будет обучать малышей татарскому языку через песни. Первая песня проекта называется «Цвета» («Төсләр»). Она создана талантливым творческим дуэтом: поэтессой Гульназ Гариповой. Дениз и незаменимым аранжировщиком всех песен «СалаваTik»ов Русланом Амировым. А в съемке видеоклипа помимо «СалаваTik»ов приняли участие воспитанники детской студии «СалаваТик». Это стало первым творческим опытом Хаят Камалетдиновой, Назыма Низамиева и Саиды Гарифуллиной. Мы были поражены тем, как хорошо малыши ведут себя перед камерой. Это, несомненно, результат посещения занятий студии «СалаваТик». В дальнейшем в клипах будут участвовать и другие ученики студии. Их кандидатуры выберут и предложат наши наставники», – говорит главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Литературный редактор журнала «Салават купере» Гульнара Хайдарова добавила, что был составлен годовой план нового проекта, написан список тем.

«Ежемесячная тема проекта, безусловно, перекликается с основной темой журнала «Салават купере». Например, в январском номере журнала наши читатели изучают цвета. Мы предлагаем им сказки о красках, игры и даже эксперименты на эту тему. А проект «Изучаю с Салаватиками!» еще больше разнообразит изучение цветов», – сказала она.

Кроме того, по словам спикера, для учеников подготовили еще один сюрприз.

«В сказках, которые в этом году будут опубликованы в журнале «Салават купере», появятся и Салаватики, превратившись в сказочных героев. В течение года можно будет познакомиться с их увлекательными приключениями, изучить их характер, а также попеть и выучить новые песни. В новом году нас ждут яркие и красочные номера о числах, фигурах, животных и временах года. Не забудьте подписаться на наш журнал!» – говорит Хайдарова.

видео: группа «СалаваTikи»