В интернете опубликованы девять сборников песен «СалаваTikов»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На этой неделе в Сеть выложили девять сборников песен детской группы «СалаваTik».

Дети-солисты на протяжении уже четырех лет покоряют сердца маленьких татарстанцев анимированными клипами. Группу поддерживает Комиссия при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. Проект завоевал большую популярность среди татароязычных малышей. Выпущено уже более 80 клипов. Группа, созданная при редакции журнала «Салават Купере», дала более 60 концертов для детей на разных площадках республики.

По многочисленным просьбам родителей организаторы коллектива соединили песни и выпустили сборники по девяти темам: «Минем гаиләм» («Моя семья», «Халык җырлары» («Народные песни»), «Ел фасыллары» («Времена года»), «Хайваннар дөньясында» («В мире животных»), «Бәйрәм бүген!» («С праздником!»), «Әйдә, биибез!» («Давай потанцуем!»), «Әйләнә-тирә дөнья» («Я познаю мир»), «СалаваТиклар белән өйрәнәм!» («Учусь с «СалаваТик»ами), «Туган ягым – яшел бишек» («Родной край») и «Әйләнә-тирә дөнья» («Окружающий мир»).

«Теперь не нужно будет переключаться с клипа на клип: "СалаваTikи" будут петь, не останавливаясь, около четырех часов. Именно такая общая продолжительность сборников», – рассказал автор проекта Шамиль Садыков. Известно, что в девяти сборниках собраны 72 песни с участием всех трех составов коллектива.

«СалаваTikи» продолжают свою работу. Можно надеяться, что в ближайшем будущем появится еще больше полезных видео на родном языке для маленьких детей.

Сборники выложены на видеохостингах YouTube, Rutube и «VK Видео».