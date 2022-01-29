В интернете на продажу выставили рукопись со стихами Евгения Евтушенко

Подлинник рукописи Евгения Евтушенко появился в продаже на одном из сайтов объявлений, об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на ИА «Север-Пресс».

По данным источника, за ценный экземпляр продавец выставил цену около 45 тысяч рублей.

В описании объявления указано, что рукопись представляет собой текст песни «Вальс о вальсе» на листах формата А4, который знаменитый поэт записал во время своей творческой встречи в Ноябрьске по случаю 75-летнего юбилея.

По утверждению владелицы рукописи, она лично получила запись от Евтушенко, когда работала на том концерте. Непосредственному автору песни пришлось записать слова, потому что вокалистка их забыла.

Обладательница рукописи вспоминает Евтушенко как доброжелательного и общительного человека. А продать записи решила, потому что понимает их ценность для коллекционеров и поклонников поэта. Рукописью уже заинтересовались несколько человек, уточнила она.