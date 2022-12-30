В интернатах и детских домах Татарстана покажут семейную картину «Мишка»

В новогодние каникулы, с 3 по 6 января, юным зрителям из школ-интернатов, детских домов и социальных приютов Татарстана покажут полнометражный фильм для семейного просмотра «Мишка». Картину сняли выпускники и студенты Казанского государственного института культуры, съемки проходили в Верхнеуслонском районе. Показы состоятся на благотворительной основе, сообщает пресс-служба Министерства культуры Татарстана.

«„Мишка“ — вымученный фильм. Но очень нужный. Наша команда смогла довести проект до конца и сделала это хорошо — во многом из-за того, что идея картины была придумана самими детьми. В 2018-м году я в очередной раз выступала с мастер-классом на киносмене „Алга“ Фестивального молодежного движения, где ребята показали мне зарисовку с историей о мальчике, который крепко дружит со своим игрушечным мишкой», – поделилась режиссер картины Юлия Захарова.

Фильм рассказывает историю о мальчике Роберте, который живет в мире своих детских фантазий и совсем не хочет взрослеть. Сильная привязанность мальчика к игрушкам, а в особенности к плюшевому мишке, очень беспокоит его старшую сестру, с которой он живет после трагической гибели родителей. Уход в фантазии для Роберта – один из способов справляться со сложностями жизни. Отправляясь на поиски волшебного дуршлага, компания пускается в увлекательное путешествие, воображение ребенка создает вокруг иной мир полный сочных красок и приключений. На их пути возникает множество совсем недетских испытаний, что помогает главному герою лучше разобраться в себе и в реальном мире.

«Тема фильма крайне актуальна и связана с переходным возрастом, когда с одной стороны уже нужно быть взрослым, а с другой – детские эмоции еще захлестывают. Все завязано на переходе из детства во взрослую жизнь. Главный герой картины, 10-летний мальчик, играет с игрушками, что раздражает многих вокруг. И дело даже не в том, что он не может проститься со своим детством, а в существующей детской травме после гибели в катастрофе родителей. После чего мальчик остается со своей старшей сестрой», – отметила креативный продюсер «Мишки», директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Съемки проходили летом 2021-го года на территории Верхнеуслонского района Татарстана. «Мишка» – чисто татарстанское региональное кино. Вся команда фильма – это выпускники и студенты Казанского государственного института культуры. В картине снимались актеры Казанского ТЮЗа, педагоги и выпускники Казанского театрального училища, а также артисты независимых молодежных театров.

Так, главные роли исполнили: Александр Максимов, Залина Насырова, Ратмир Гарифуллин, Рафис Нуруллин и Эльдар Гиниятов. Оператором-постановщиком картины стал Арсений Козин. «Мишка» снят в хороших традициях советского кинематографа с использованием классического монтажа.

«У нас получилось очень доброе, душевное, близкое к советскому кино. Внутренний психологизм во многом сохранился за счет использования приемов нашего классического кинематографа. Дети фильм воспринимают совсем по-другому, чем взрослые. Даже многие взрослые проникаются, плачут», – подчеркнула Захарова.

В 2020-м году «Мишка» стал одним из призеров Казанского питчинга и получил 2 млн рублей от Министерства культуры Татарстана в рамках поддержки детского кино. Как рассказала Юлия Захарова, несмотря на важность детского кино и пропаганды семейных ценностей, другие спонсоры в силу разных причин не смогли поддержать проект, который рождался в пандемийные годы. В итоге картина доснималась на личные деньги режиссера и команды фильма, которая работала практически на безвозмездной основе.

По словам креативного продюсера, выбор детских социальных учреждений для благотворительного показа связан с тем, что в них пребывают дети, оказавшиеся в схожей с главным героем ситуации. Айтуганова убеждена в том, что картина найдет отклик в сердцах воспитанников социальных учреждений. Они, как и главный герой, скучают по своим родителям и пытаются найти ответы на свои вопросы.

«Именно эта аудитория наиболее эмпатийно подойдет к восприятию этого фильма, сюжет найдет отклик в их душах. Возможно, в некоторых моментах с их стороны будет очень сильная эмоциональная реакция, глубокие внутренние переживания. С кинопоказа воспитанники социальных учреждений должны выйти с ощущением, что они точно не одиноки в этом мире», – подчеркнула Миляуша Айтуганова.

Отметим, что организатором благотворительных показов в школах-интернатах, детских домах и социальных приютах Казани, Бугульмы, Азнакаево, Лениногорска, Менделеевска, Набережных Челнов, Мензелинска выступает ГБУ «Татаркино». Также запланированы творческие встречи с режиссером-постановщиком Юлией Захаровой и одним из главных героев.

В Казани кинопоказы пройдут с 4 по 6 января в МБУ Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык», детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Дербышках и кинозале ГБУК РТ «Татаркино». Также фильм покажут в социальных учреждениях Бугульмы, Менделеевска, Лениногорска и Мензелинского района.

В дальнейшем «Мишку» планируется демонстрировать и в российском прокате, в настоящее время идут переговоры с дистрибьютером. Кроме того, картина будет демонстрироваться в рамках Дней татарстанского кино в регионах страны.