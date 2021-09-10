В интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО» участвуют 15 студентов из Татарстана

В VI Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО», которая стартовала в Саранске, принимают участие 15 человек от Татарстана — это студенты из Университета Иннополис, Казанского Приволжского федерального университета, Казанского государственного медицинского университета и Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева. Об этом сообщает пресс-служба полпреда РФ в ПФО.

Открытие олимпиады состоялось сегодня в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете имени Н.П.Огарева.

Интеллектуальная олимпиада проходит уже в шестой раз и реализуется под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Заместитель полпреда Олег Машковцев зачитал участникам олимпиады приветствие от имени полномочного представителя.

«Интеллектуальная олимпиада занимает особое место среди общественных проектов Приволжского федерального округа, здесь собираются самые одаренные и перспективные студенты. Сегодня в Саранске собрались сильнейшие интеллектуальные силы регионов Приволжья. Желаю вам в полной мере реализовать свои способности. Ведь именно вы будете жить в современном высокотехнологичном и конкурентном мире, именно вы формируете будущее России!» — говорится в приветствии.

В этом году в интеллектуальных состязаниях принимают участие 238 человек из 14 регионов Приволжья — победители внутривузовских и региональных отборочных этапов.

Программа окружного этапа олимпиады «IQ ПФО» включает шесть видов интеллектуальных соревнований: «Робототехника», «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное программирование» и «Конкурс инженерных команд».

Итоги будут озвучены 11 сентября.