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В Институте русского языка им.Пушкина выявлены проблемы с экзаменами для мигрантов
В Институте русского языка им.Пушкина в Москве обнаружены проблемы при проведении экзаменов по истории и русскому языку как иностранному для мигрантов. За процедурой не был установлен надлежащий контроль, говорится в телеграм-канале Минобрнауки России.
«Ранее прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства», — отмечается в тексте поста.
Также в вузе был назначен исполняющий обязанности ректора — им стал Никита Гусев. В пресс-службе вуза ТАСС заявили, что ректор вуза Наталья Трухановская находится на больничном, информации о ее увольнении в ИРЯ не имеется.
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