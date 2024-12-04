В Институте культуры пройдет научно-практический круглый стол, посвященный гармони

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Шестнадцатого декабря в 14 часов в концертном зале Казанского государственного института культуры перед заключительным гала-концертом «Гармунтуй» состоится научно-практический круглый стол, посвященный гармони. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заслуженный артист Татарстана, доцент КазГИКа, идейный вдохновитель телевизионной передачи «Уйнагыз, гармуннар!» Наиль Сагдиев.

«Пригласили преподавателей из Академии наук РТ, Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова. Вместе с профессиональными гармонистами покажем мастер-класс гармонистам из районов. Они смогут ко мне обратиться и получить знания. Буду участвовать не только я, но и другие педагоги Казанского государственного института культуры», — сказал он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Как признался директор государственной телерадиокомпании «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, он восхищается каждым, кто умеет петь и играть на гармони. «Я сам не умею ни того, ни другого. Как говорит Наиль Фаритович, играть на гармони можно научить любого. У него есть своя методика, ученики начинают играть уже на втором-третьем занятии», — заметил он.

Ведущая государственной телерадиокомпании «Татарстан», ведущая правительственных мероприятий, режиссер, редактор, ведущая, монтажер передачи «Уйнагыз, гармуннар!», режиссер и автор сценария концерта «Гармунтуй» Айзиля Батырханова в свою очередь отметила, что на концерте будет представлена видеозапись с фактами об истории гармони.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Наиль Сагдиев подчеркнул, что передача «Уйнагыз, гармуннар!» является совместным проектом государственной телерадиокомпании «Татарстан» и Казанского государственного института культуры. «Мы уже полтора года снимаем передачи в разных регионах. В 66 выпусках мы успели рассказать в общей сложности о 324 самодеятельных гармонистах», — поделился он.

«Творческая группа самой народной передачи побывала в 11 районах республики. Самодеятельные гармонисты из Актанышского, Сабинского, Сармановского, Апастовского, Муслюмовского, Нурлатского, Кукморского, Пестречинского, Бавлинского, Нижнекамского, Арского районов, Москвы и Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края полюбились зрителям канала. В Пермском крае летали на вертолете. Во время полета пилот играл на гармони. Я видел такое впервые», — подчеркнул идейный автор передачи.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Спасибо Фирдусу Гималтдинову, без таких руководителей мы бы не смогли показать наше наследие. Гармонисты и сами очень старательные люди. Среди них есть учителя, трактористы, полицейские и так далее. Их нельзя не показывать. Большая благодарность Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, и ее председателю Марату Ахметову», — добавил Наиль Сагдиев.

Спикер также сообщил, что 9 декабря в Татарском государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдёт юбилейный вечер, приуроченный к 55-летию Казанского государственного института культуры. «Приглашаем всех. Все собранные средства будут отправлены в зону СВО», — заключил он.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.