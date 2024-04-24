В Казани презентовали книгу о 51 тысяче красноармейцев, захороненных в Польше

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Сегодня в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ прошла презентация книги «На Сувалкском рубеже... Книга памяти красноармейцев, погибших в 1944–1945 гг. и захороненных в Сувалках (Польша)».

Книга рассказывает о результатах исследования социального состава потерь Красной армии на Сувалкском направлении летом 1944 – зимой 1945 года. В ходе работы над ней было изучено одно из крупнейших кладбищ советских солдат и военнопленных в Польше - в городе Сувалки.

Открывавший презентацию директор Института истории имени Ш. Марджани Радик Салихов сказал, что представляемая книга – особая для института.

«Для нас она первая в таком роде. Дело в том, что книга посвящена непростой и крайне актуальной теме воинских мемориальных захоронений, находящихся на территории Восточной Европы. Все вы знаете современную международную ситуацию, попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны, вклада советского народа в победу над фашистской Германией. Есть факты вандализма на мемориалах советских воинов в ряде стран. И эта работа решает ряд кардинальных вопросов. В первую очередь она говорит о том, что люди, живущие в странах Восточной Европы, в основной своей массе, относятся бережно к памяти наших воинов», – рассказал Салихов.

Он отметил также, что книга издана в рамках специальной программы по выявлению воинских захоронений уроженцев Татарстана, созданной по поручению Раиса (тогда - Президента) Татарстана Рустама Минниханова. Эту программу в институте начали реализовывать в 2017-2020 гг., но пандемия и последующие события «поставили на паузу» экспедиционные выезды.

В то же время архивная работа и работа над систематизацией полученных данных, по словам Салихова, продолжается. На сегодня выявлены тысячи таких воинских захоронений в разных странах Восточной Европы. Поэтому, отметил директор, задумана целая серия аналогичных книг с координирующей ролью института, а сам проект, по его мнению, должен стать общенародным.

Составитель и автор предисловия книги, ученый секретарь Института истории им. Ш. Марджани Алексей Бушуев рассказал, что на территории Польши сегодня находится, по разным оценкам, от 500 до 700 захоронений советских солдат. На кладбище в Сувалках, по имеющимся сведениям, захоронены 51136 солдат. Бушуев отметил, что поначалу задачей исследования было установление судеб и мест захоронений уроженцев ТАССР.

«Конечно, выбор этого кладбища был неслучайным. В 1944 году через Сувалки с боями проходила 352-я Оршанская Краснознаменная ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия, которая формировалась в Бугульме. Таким образом, шансы на установление мест захоронений уроженцев республики на этом кладбище были высоки. <…> В ходе работы я пришел к пониманию, что отследить на этом или любом другом подобном объекте уроженцев одного региона и не пропустить ни одного из них невозможно, не проверив сведения о каждом из них. <…> Поэтому в итоге я стал собирать сведения не только об уроженцах ТАССР, но и обо всех захороненных на этом военном мемориале. Собираемая информация была сведена в единую базу данных, в которой в итоге оказался список из 951 человека, по каждому из которых фиксировались не только фамилия, имя, отчество, год рождения, дата гибели, но другие сведения, которые удалось найти», – объяснил Бушуев.

Он выразил надежду, что представляемая книга будет полезна как профессиональным историкам, изучающим историю ВОВ, так и самому широкому круга заинтересованных читателей.