В Институте истории им. Марджани прошла презентация книги «Татарские улусы Приуралья»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в конференц-зале Института истории им. Ш. Марджани АН РТ состоялась презентация научно-популярного издания «Татарские улусы Приуралья и их наследие».

В научно-популярном издании, подготовленном сотрудниками института совместно с татарскими краеведами Башкортостана, представлена краткая история татар Приуралья – от раннего Средневековья до создания кантонной системы управления (1798 г.).

На основе разноплановых документов авторы книги показали, что татары – исконные жители Приуралья, создавшие там в период средневековья один из ярких очагов татарской государственности и городской культуры.

В период вхождения Приуралья в состав Московского государства и Российской империи татары Приуралья – наследники Акидель улуса Казанского ханства – вошли в состав разных сословных групп ясачного и служилого населения («башкирцев», тептярей и бобылей, служилых мещеряков и тарханов), сохранив при этом свое самосознание, татарский язык и культуру.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также один из авторов книги, доктор исторических наук, заведующий отделом истории Поволжья и Приуралья Института истории им Ш. Марджани АН РТ Радик Исхаков рассказал о том, что для издания брались материалы из Российского государственного архива древних актов, госархивов Татарстана и Башкортостана.

Председатель Исполкома общества татарских краеведов Республики Башкортостан, научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им Ш. Марджани АН РТ, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Руслан Масагутов заявил, что в книге упоминаются не только тюркские народы, но и венгры.

«Венгры проживали на территории при Урале в раннем средневековье, а потом уже переселились, и сейчас они живут на территории современной Венгрии», – добавил он.

Геополитические карты в книге предоставил Российский этнографический музей. Большинство фотографий – старинные памятники архитектуры эпохи Золотой орды, находящиеся в Чишминском районе Башкортостана.