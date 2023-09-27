В Институте истории им. Марджани обсудили военную и дипломатическую службу татар

Научная конференция «Военная и дипломатическая служба татар в начале XVI - конце XX вв: вопросы изучения и новые источники», состоялась в Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ.

Конференция в формате круглого стола посвящена 225-летию введения кантонной системы управления в Оренбургском крае (1798-2023 года).

В ходе работы круглого стола ученые обсудили такие вопросы:

– источники по участию мещеряков в военных кампаниях Российской империи;

– участие татар в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг;

– историография участия татар в военных кампаниях Российской империи, офицеры Российского императорского флота из татар и их роль в освоении Средней Азии,

– татары-казаки в войнах Российской империи, татары-толмачи и дипломатическая служба в Средней Азии,

– юртовские татары: военная и дипломатическая служба, дипломатическая и военная служба мещеряков, татары в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.).

В Конференции приняли участие представители Института российской истории РАН, г. Москва, Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева, кафедры всемирной истории, историографии и источниковедения Казахского национального университета им. аль-Фараби, г. Алматы, Республика Казахстан, кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения Казанского государственного института культуры, историко-краеведческого музея г. Набережные Челны, кафедры социальных технологий и гуманитарных наук Поволжского государственного университета сервиса,г. Тольятти, Адвокатской палаты Республики Башкортостан, г. Уфа, Центра энциклопедистики Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, а также ученые Института истории имени Шигабутдина Марджани АН РТ.