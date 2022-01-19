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Ру Тат
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Технологии
19 января 2022  23:54

В Instagram появилась функция платной подписки

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Соцсеть Instagram, принадлежащая Meta, добавила новую функцию. После завершения ее тестирования пользователям будет доступен вариант платной подписки, позволяющий монетизировать свой контент. Об этом на своей странице заявил глава социальной сети Адам Моссери.

«Подписки позволяют авторам монетизировать», — говорится в его заявлении.

Владельцы платной подписки смогут присоединяться к эксклюзивным трансляциям либо смотреть Stories, маркированные специальным значком.

В настоящее время функция тестируется в США, однако в ближайшие месяцы группа участников будет расширена.

#инстаграм #новая функция
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