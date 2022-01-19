В Instagram появилась функция платной подписки

Соцсеть Instagram, принадлежащая Meta, добавила новую функцию. После завершения ее тестирования пользователям будет доступен вариант платной подписки, позволяющий монетизировать свой контент. Об этом на своей странице заявил глава социальной сети Адам Моссери.

«Подписки позволяют авторам монетизировать», — говорится в его заявлении.

Владельцы платной подписки смогут присоединяться к эксклюзивным трансляциям либо смотреть Stories, маркированные специальным значком.

В настоящее время функция тестируется в США, однако в ближайшие месяцы группа участников будет расширена.