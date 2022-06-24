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Транспорт
24 июня 2022  09:58
Евгений Калашников

В Иннополисе закроют основные улицы из-за полумарафона

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В субботу, 25 июня, в Иннополисе будут перекрыты улицы Центральная, Спортивная, Университетская и Парковая. Ограничение движения связано с проведением полумарафона.

Улицы города будут закрыты с 11:30 до 16:30, уточняет пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Уточняется, что в Diginavis Иннополумарафон запланированы дистанции 21.1 км , 10 км и 3 км, а также детский забег.

Участвовать в этом спортивном мероприятии планируют не только  жители и гости Татарстана, но также профессиональные спортсмены из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Улан-Удэ и других городов.

#ограничение движения #перекрытие дорог
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