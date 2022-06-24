В Иннополисе закроют основные улицы из-за полумарафона

В субботу, 25 июня, в Иннополисе будут перекрыты улицы Центральная, Спортивная, Университетская и Парковая. Ограничение движения связано с проведением полумарафона.

Улицы города будут закрыты с 11:30 до 16:30, уточняет пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Уточняется, что в Diginavis Иннополумарафон запланированы дистанции 21.1 км , 10 км и 3 км, а также детский забег.

Участвовать в этом спортивном мероприятии планируют не только жители и гости Татарстана, но также профессиональные спортсмены из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Улан-Удэ и других городов.