В Иннополисе хотят ввести экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотников

На 24-м заседании Госсовета РТ депутаты поддержали предложение Правительства Татарстана по установлению экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотников в Иннополисе. Речь идет о формировании экспериментальной площадки в этом городе, снятии всех правовых ограничений для внедрения новых технологий в сфере высокотехнологичного транспорта.

В Госсовет поступило обращение заместителя Премьер-министра республики Романа Шайхутдинова по инициативному предложению компании «Яндекс», которое, в свою очередь, поддержал Президент РТ Рустам Минниханов, сообщил председатель парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

«Татарстан — первый регион в России, принимающий подобное решение. Будем надеяться, что формирование экспериментальной площадки на базе Иннополиса позволит расширить границы работоспособности автономного транспорта и создаст предпосылки для масштабного внедрения цифровых технологий в транспортной сфере», — сказал он.

Депутат уточнил, что в случае принятия данного решения Правительством России Иннополис может стать первой в России и Европе территорией без правовых ограничений в сфере цифровых инноваций.

Парламентарий упомянул, что Татарстан является одним из первых российских регионов, где с декабря 2018 года проводится эксперимент по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств. Тестовой зоной для передвижения беспилотников стал город Иннополис.

В настоящее время на территории Иннополиса курсируют восемь беспилотных автомобилей, принадлежащих компании «Яндекс». За время эксперимента такси совершено более 21 тыс. автономных поездок. Дорожно-транспортных происшествий с участием автономного транспорта не зафиксировано, подчеркнул Тыгин.

«Срок проведения данного эксперимента истекает 1 марта 2022 года. В январе 2021 года вступил в силу федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законом введен новый механизм тестирования инновационных технологий в рамках специального регулирования», — отметил он.

Депутат пояснил, что предусматривается применение специальных норм в случаях, когда общие нормы затрудняют или делают невозможным цифровые инновации. «Речь не идет о том, что определяется территория без правил. Напротив, будет применяться специальная норма, которая подлежит установлению программой экспериментального правового режима, утверждаемой федеральным Правительством», — заметил он.

Согласно федеральному закону, установление экспериментальных режимов возможно в нескольких сферах, в том числе в медицине, сельском хозяйстве, финансах и транспорте, включая автономные транспортные средства.

«Механизм установления экспериментальных правовых режимов предусматривает наличие инициативного предложения в адрес федерального органа исполнительной власти. Таким органом является Минэкономразвития России, в которое компанией „Яндекс“ внесена инициатива об установлении в городе Иннополисе экспериментального правового режима по эксплуатации автономного транспорта», — добавил докладчик.

По его словам, решение об установлении экспериментального правового режима принимается Правительством РФ в виде программы, в которой определяются условия, срок действия и территория, на которой устанавливается специальный режим.