В Иннополисе хотят увеличить число стажировок преподавателей в коммерческих компаниях
В коммерческих компаниях Иннополиса можно расширить практику стажировок преподавателей учебных заведений. Потому что здесь они могут получить необходимый опыт на самом современной оборудовании, который затем передадут студентам. С такой инициативой на форуме Digital Innopolis Days выступил замминистра энергетики России Эдуард Шереметцев.
«Коллеги из образовательного сообщества обратились с просьбой в коммерческие компании как можно больше увеличить число стажировок для преподавателей. Они могут ездить, обучаться работе на самом современном оборудовании. Думаю, в этом нам может помочь Иннополис, а мы должны мотивировать их», – заявил он.
По его словам, вопрос подготовки IT-кадров для отрасли энергетики стоит особенно остро. Поэтому тема профильного обучения преподавателей для нее имеет большое значение.