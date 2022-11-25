В Иннополисе хотят увеличить число стажировок преподавателей в коммерческих компаниях

В коммерческих компаниях Иннополиса можно расширить практику стажировок преподавателей учебных заведений. Потому что здесь они могут получить необходимый опыт на самом современной оборудовании, который затем передадут студентам. С такой инициативой на форуме Digital Innopolis Days выступил замминистра энергетики России Эдуард Шереметцев.

«Коллеги из образовательного сообщества обратились с просьбой в коммерческие компании как можно больше увеличить число стажировок для преподавателей. Они могут ездить, обучаться работе на самом современном оборудовании. Думаю, в этом нам может помочь Иннополис, а мы должны мотивировать их», – заявил он.

По его словам, вопрос подготовки IT-кадров для отрасли энергетики стоит особенно остро. Поэтому тема профильного обучения преподавателей для нее имеет большое значение.

В Иннополисе сегодня стартовал форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days, который проходит с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова, представителей федеральных отраслевых министерств, ведущих вузов, экспертов. Всего в мероприятии в онлайн- и офлайн-формате примут участие около 4 тыс. человек.