В Иннополисе в 2022 году начнется проектирование и строительство школы и детсада

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев выступил на отчетном заседании Совета муниципального образования «город Иннополис», где сформулировал итоги 2021 года и планы на 2022 год.

В этом году в городе состоится открытие частной лаборатории, начнется проектирование и строительство школы и детского сада, особое внимание будет уделено комплексному озеленению и реконструкции Квантового бульвара. Также будет модернизирована городская система видеонаблюдения, продолжится развитие туристического направления.

В своем выступлении глава перечислил главные события 2021 года, к которым он отнес начало строительства жилого комплекса Ю-1 более чем на 8,5 тыс. новых жителей, завершение монолитных работ на стройке двух новых технопарков Б-2 и Б-3, создание Совета депутатов и запуск реализации проекта по открытию филиала Детской школы искусств в Иннополисе.

Мэр отметил достижения Университета Иннополис и особой экономической зоны «Иннополис». Университет занял 12-ю строчку в рейтинге 100 лучших вузов России по версии журнала Forbes, а ОЭЗ второй год подряд была признана самой эффективной экономической зоной технико-внедренческого типа в России.

Руслан Шагалеев также рассказал, что за минувший год в Иннополисе были открыты девять точек малого и среднего бизнеса: магазины, кафе, ресторан и пункты выдачи заказов известных маркетплейсов.

Подробно мэр описал перегруженность школы и, как следствие, наличие второй смены в начальной школе. Руслан Шагалеев пояснил, что данные вопросы решатся, когда в новом микрорайоне Ю-1 появится общеобразовательная школа.

В конце заседания выступил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. Он поручил команде Иннополиса активизировать работу в части кассового исполнения бюджета, повышения клиентоориентированности торговых учреждений, усиления преподавательского состава общеобразовательной школы, озеленения города.

Вице-премьер также напомнил о предстоящем запуске экспериментального правового режима для беспилотных автомобилей на территории Иннополиса и предложил команде города рассмотреть возможность запуска аналогичных режимов в других сферах — например, беспилотных летательных средств, финтеха и медицинских систем.