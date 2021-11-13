В Иннополисе стартовала IT-конференция Merge

В Иннополисе открылась двухдневная конференция Merge, которая собрала около 500 представителей различных сфер IT со всей России.

В режиме видеоконференции в открытии принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. Он отметил, что многопрофильность очень важна для сферы ИТ, которая пронизывает различные виды человеческой деятельности и экономической активности. Кроме того, Шайхутдинов пожелал участникам плодотворной работы и пригласил всех рассмотреть Иннополис в качестве потенциального места для работы и жизни. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Разработчики, маркетологи, digital-дизайнеры, менеджеры, HR-специалисты, а также те, кто только начинает свой путь в IT, приехали в Иннополис обменяться опытом и узнать, как устроена жизнь в городе высоких технологий. Их ждут лекции от спикеров — представителей компаний «Яндекс», «Вконтакте», «X5 Group» и других.

Событие, организованное ОЭЗ «Иннополис», пройдет 13 и 14 ноября.