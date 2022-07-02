В Иннополисе стартовал форум о цифровой трансформации в образовании

В пятницу, 1 июля, в Иннополисе начался форум о цифровой трансформации в образовании DID Summer Camp. На него собрались более 600 представителей высшего образования и 70 руководителей высокотехнологических компаний.

«Та цифровая компонента, которую мы с вами увеличиваем в образовательном процессе, является очень востребованной для приоритетных отраслей экономики», - заявил на открытии заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Он подчеркнул, что работа в этом направлении создает рынок для развития отечественных цифровых технологий.

В рамках форума состоялась панельная дискуссия с участием представителей Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства цифровизации, связи и массовых коммуникаций РФ, ФГАНУ «Социоцентр» и ведущих федеральных вузов страны,

Прошли и заседания отраслевых рабочих групп по приоритетным отраслям экономики. Запланирован трехдневный интенсив для технологических стартапов.

Также прошло пленарное заседание «Цифровая трансформация университетов», докладчиками которого выступили заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев и спикеры из наблюдательного совета Российского общества «Знание», корпоративного университета ПАО «Газпром Нефть», Университета Иннополис, Московского технического университета связи и информатики и другие. Эксперты проанализировали новые подходы развития отечественной ИТ-отрасли, модернизацию кадрового ИТ-рынка и взгляд индустрии на цифровую трансформацию вузов и педагогического образования.