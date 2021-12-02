В Иннополисе стартовал финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021»

В Иннополисе стартовал финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв 2021». В течение двух дней более 1,3 тыс. IT-специалистов со всей страны будут решать 12 профильных задач. Призовой фонд конкурса равняется 24 млн рублей. Участников поприветствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«За три сезона проекта „Цифровой прорыв“ в нем поучаствовали более 250 тыс. человек. Только в этом году их было 110 тыс. Этот проект создан для поддержки развития лучших IT-специалистов по всей стране, а также ради обеспечения площадки для их коммуникации с органами власти и крупнейшими компаниями», — сказал Кириенко.

Он добавил, что многие команды участвуют в конкурсе уже не первый год и главное для них не столько призовой фонд, сколько возможность участвовать в решении важных кейсов.

Стартовал первый день конкурса с IT-завтрака, где участники и почетные гости обсудили современные тенденции цифровизации различных отраслей и важность конкурса для развития информационных технологий в России. Одним из гостей завтрака стал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, который отметил роль Татарстана в развитии этой сферы.

«Татарстан стал не просто лидером и хорошим примером внедрения новых технологий, но и отправной точкой для изменения нашей сферы и решения самых сложных задач», — заявил Шадаев.

Он пояснил, что во время конкурса «Цифровой прорыв 2021» будет организован большой форум, где обсудят новые образовательные стандарты, которые позволят готовить как специалистов традиционных отраслей, так и IT-специалистов.

Финал проходит в смешанном формате: часть участников будет присутствовать на площадке очно, а другая часть — онлайн. Татарстан на конкурсе представляют девять команд.

Заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов напомнил, что в прошлом году в Иннополисе прошел самый масштабный в истории хакатон, который попал даже в Книгу рекордов Гиннесса, а также предложил в будущем превзойти это достижение в стенах города.

«Хочу пожелать всем участникам „Цифрового прорыва 2021“, представителям индустрии и экспертам напитаться энергетикой Иннополиса и Татарстана в целом. Хочу поблагодарить руководителей республики и страны за то, что доверили РТ проведение такого масштабного мероприятия. Татарстан как цифровой IT-хаб готов и дальше продвигать эту повестку», — обратился к собравшимся Шайхутдинов.

На IT-завтраке подвели итоги прошедших полуфиналов, а также определили новые задачи для IT-специалистов.