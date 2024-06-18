В Иннополисе рассказали об уходе Шагалеева: «Отпускаем со слезами на глазах»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Возглавлявший 8 лет IT-город Татарстана мэр Иннополиса Руслан Шагалеев пока не разглашает свои дальнейшие планы – сегодня утром, напомним, стало известно о решении градоначальника оставить свой пост. Также в пресс-службе города «Татар-информу» рассказали, что в уходе Шагалеева нет негативного подтекста, а есть лишь желание чиновника двигаться дальше.

«Информации о назначении ни у кого пока нет, и он ее пока также не разглашает. Сейчас есть его личное заявление, что ему пора двигаться дальше. То есть никакой, естественно, негативной коннотации нет. А если есть какие-то додумки, то это, конечно, полный фейк. Чего-то секретного нет, придёт время, он расскажет сам», — поделились в пресс-службе.

Руслан Шагалеев трудился на посту мэра 8 лет, до этого он 2 года работал в команде города.

«То есть он тут почти 10 лет. Возникло такое простое человеческое желание развиваться. Молодой мужчина, амбициозный, талантливый, поэтому мы его отпускаем со слезами на глазах», — добавили в администрации.

Руслан Шагалеев пока остается в горсовете Иннополиса и в качестве депутата будет принимать участие в жизни города.

С 2015 года Шагалеев и его команда работали над построением и развитием городской среды, создали уникальное сообщество ученых и ИТ-специалистов, городскую идентичность и запустили полностью цифровую коммуникативную экосистему в IT-городе. Вопросы горожан решаются онлайн в чатах одного мессенджера.

«Руслан Ринатович сам отвечал на все вопросы в городском чате, его люди отмечали, и он обращения принимал. Средняя скорость ответа 5 минут на любое обращение. То есть это не как везде, где письмо написал, пока оно зарегистрировалось, пока пришел ответ...» — пояснили в пресс-службе.

Еще один из важнейших проектов команды Руслана Шагалеева — беспилотный транспорт в городе. 25 августа 2018 года при поддержке руководителя республики Рустама Минниханова в Иннополисе запустили роботакси без водителя. Таким образом, город стал первым в России и Европе, где роботакси стало доступно для регулярных поездок.