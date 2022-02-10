В Иннополисе простились с Игорем Носовым

В технопарке им.Попова в городе Иннополис прошла панихида по Игорю Носову, который в разное время занимал ключевые должности в Татарстане, в том числе возглавлял особую экономическую зону «Иннополис».

Фото: © Михаил Захаров, ИА «Татар-информ»

Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов отметил, что Игорь Носов был человеком «неординарным, светлым, творческим, профессиональным, исключительно открытым, настоящим джентльменом».

«Это человек, который за свою жизнь сделал столько, что можно поделить на несколько судеб», – сказал Шайхутдинов.

Он добавил, что Носов стоял у истоков создания ОЭЗ «Иннополис».

«Одно можно сказать с уверенностью: человек навсегда останется в памяти и этого города, навсегда останется в памяти людей, с которыми хотя бы раз встречался, потому что этот человек всегда оставлял неизгладимое положительное впечатление», – подчеркнул вице-премьер, добавив, что «не видел человека, который лучше говорил на татарском языке и столь же замечательно говорил на английском».

Фото: © Михаил Захаров, ИА «Татар-информ»

На прощание с Игорем Носовым пришли министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, министр цифрового развития Айрат Хайруллин, генеральные директора ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Также на церемонию приехал исполнительный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Леонид Балановский – это учреждение Игорь Носов возглавлял до своей смерти.

Игорь Носов скончался на 44-м году жизни 8 февраля. Он окончил Юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция», Кембриджский университет (Великобритания) по программе «менеджмент». Защитил степень МВА в Университете штата Колорадо (США). Защитил степень МРА (Master of Public Administration) в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1994 года проходил службу в органах внутренних дел МВД Республики Татарстан. В 1999 году работал в Министерстве торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ, в 2002 — 2007 – в российском представительстве компании Philip Morris International. С 2007 года – заместитель руководителя, с 2008 года – руководитель особой экономической зоны «Алабуга».

В 2010 году стал первым заместителем министра промышленности и торговли РТ, возглавлял совет директоров ОЭЗ «Алабуга». В 2012 году стал заместителем руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Правительства Москвы. В 2013 году снова вернувшись в Казань на протяжении 5 лет занимал пост генерального директора «Иннополис». В 2018 — 2020 годах работал в Правительстве Нижегородской области.

В мае 2021 года Носов был назначен исполняющим обязанности генерального директора единого института развития – Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, а после стал генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.