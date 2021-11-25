В Иннополисе прошел российско-турецкий круглый стол по противодействию терроризму

Сегодня в Иннополисе состоялся российско-турецкий круглый стол по вопросам противодействия терроризму, транснациональной и киберпреступности. Мероприятие проведено по программе сотрудничества между Генпрокуратурой РФ и Минюстом Турецкой Республики.

Во встрече приняли участие представители Главных управлений уголовно-судебного управления, международно-правового сотрудничества, по надзору за следствием, а также руководство и сотрудники надзорного ведомства Татарстана.

Со стороны Турецкой Республики участвовали представители Гендиректоратов по международным отношениям и делам ЕС, по законотворчеству Минюста Турции, а также советник турецкого посольства в России по юридическим вопросам.

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Во время круглого стола стороны обменялись мнениями по вопросам расследования преступлений, связанных с финансированием терроризма, трансграничных и киберпреступлений, а также обсудили практические аспекты рассмотрения запросов о выдаче разыскиваемых лиц организации международной правовой помощи.

Стороны договорились о продолжении обмена информацией по актуальным вопросам противодействия преступности и о дальнейшем развитии взаимодействия. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.