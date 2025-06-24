В Иннополисе пройдут лекции, крафт-зоны и музыкальное шоу в рамках VK Fest

Фото: пресс-служба Иннополиса

В мини-парке на территории Университета Иннополис 28 июня состоится масштабное образовательное и культурное мероприятие, организованное ИТ-вузом совместно с VK Fest. Об этом сообщает пресс-служба Иннополиса.

Программа включает лекции, выступление кавер-группы, фестиваль воздушных змеев, игры от местного геймдев-сообщества и другие интерактивные активности. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено.

На главной сцене выступят эксперты Университета Иннополис и VK Education. Они расскажут об актуальных навыках, востребованных в ИТ-отрасли, а также поделятся опытом по созданию и продвижению видеоигр на платформе VK Play.

В рамках Pre-Party пройдет специальный блок о видеопродюсировании, актуальных трендах и контенте. Известный блогер Платон Горохов представит лекцию о создании вирусных видео, источниках вдохновения и типичных ошибках начинающих авторов.

На протяжении всего дня будут работать четыре интерактивные зоны. Гости смогут кастомизировать воздушных змеев, попробовать силы в видеоиграх от геймдев-сообщества города, сыграть в гигантскую дженгу, баскетбол и классическую «змейку». На стендах Колледжа Иннополис, Центра довузовской подготовки и VK Education посетителям представят образовательные направления в области ИТ, ИИ, кибербезопасности и робототехники, а также расскажут об условиях поступления и проведут мастер-классы по созданию стикеров для Telegram.

Финальной частью программы станет фестиваль воздушных змеев и музыкальное выступление творческого объединения «Семья» в составе KAMALOV, KAZANCEV и BELOV. Артисты представят композиции в стилях драм-н-бейс, хип-хоп, даб, бейс и гараж.

Все мероприятия будут проходить 28 июня с 14:00 до 19:00 по адресу: Иннополис, ул. Университетская, д. 1 (мини-парк).

Регистрация доступна до 12:00 27 июня на официальном сайте.

Программа мероприятий:

14:00 – Открытие и приветствие участников;

14:15 – Лекция проректора Университета Иннополис Евгения Боброва «Чему учиться дальше?»;

«Чему учиться дальше?»; 15:15 – Лекция менеджера образовательных проектов VK Education Алексея Дроконова «VK Play Лаборатория – чтобы не откладывать демо на полку»;

«VK Play Лаборатория – чтобы не откладывать демо на полку»; 16:30 – Лекция блогера Платона Горохова «Креатив, вирусность и частые ошибки в видеоконтенте»;

18:00 – Запуск воздушных змеев и выступление творческого объединения «Семья».

Также 29 и 30 июня на площадке VK Fest в Казани будет работать зона Университета Иннополис с игровым микроавтобусом. Посетители смогут сыграть в пиксельный шутер, разработанный Центром игровых решений ИТ-вуза, – сразиться с искусственным интеллектом или друзьями в командах до четырех человек. Победители получат памятные сувениры. Внутри игрового автобуса гостей также ждет фотозона с моментальной печатью снимков.