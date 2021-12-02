В Иннополисе презентовали метавселенную для IT-специалистов России

Во время финала конкурса «Цифровой прорыв 2021», который сегодня стартовал в Иннополисе, организаторы представили метавселенную для IT-специалистов России. В ней они смогут общаться и вместе работать в VR-пространстве.

«Это дистанционный IT-хаб, в котором очень много дистанционных участников. Уже все устали от видеоконференций, и мы подумали, почему бы не создать такое место в виртуальной реальности», — рассказала руководитель проекта «Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская.

На данный момент к метавселенной могут присоединиться все финалисты конкурса для совместной работы или общения.