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Технологии
2 декабря 2021  16:27
Арсений Каримов

В Иннополисе презентовали метавселенную для IT-специалистов России

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Во время финала конкурса «Цифровой прорыв 2021», который сегодня стартовал в Иннополисе, организаторы представили метавселенную для IT-специалистов России. В ней они смогут общаться и вместе работать в VR-пространстве.

«Это дистанционный IT-хаб, в котором очень много дистанционных участников. Уже все устали от видеоконференций, и мы подумали, почему бы не создать такое место в виртуальной реальности», — рассказала руководитель проекта «Цифровой прорыв» Татьяна Голубовская.

На данный момент к метавселенной могут присоединиться все финалисты конкурса для совместной работы или общения.

#иннополис #цифровой прорыв
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